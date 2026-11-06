Kraft Heinz Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kraft Heinz Company hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,520 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,96 Prozent auf 6,12 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at