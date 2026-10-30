Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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30.10.2026 17:33:01
Kraft Heinz vs. Coca-Cola: Stagnant Versus Growing Revenue Trends in Consumer Goods
Kraft Heinz Co. (NYSE:KHC) primarily generates revenue by manufacturing, marketing, and distributing a broad global portfolio of popular condiments, dairy items, prepared meals, packaged meats, and snack foods to national grocery chains, wholesale distribution providers, mass retail merchandisers, convenience store networks, and large institutional foodservice clients worldwide.
It transferred its corporate common stock listing from the Nasdaq to the New York Stock Exchange in September 2026, declared a regular quarterly cash dividend, and introduced several packaged noodle and ready-to-eat soup options to retail consumers.
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) primarily earns its revenue by producing and selling a wide variety of sparkling soft drinks, bottled water, sports beverages, value-added dairy products, and specialized flavor concentrates to independent regional bottling partners, international wholesale distributors, local retail stores, and multinational restaurant chains globally.
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30.10.26
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|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
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|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|30 640,00
|0,66%
|Coca-Cola Co.
|84,27
|0,48%
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