Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.09.2026 15:15:01

Kraft Heinz vs. Coca-Cola: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?

Does the stability of a beverage king outweigh the turnaround potential of a food giant? Investors choosing between Kraft Heinz (NYSE:KHC) and Coca-Cola (NYSE:KO) must weigh valuation against consistent profitability.

Kraft Heinz focuses on packaged meals and condiments, while Coca-Cola dominates the global non-alcoholic beverage market. Both companies provide essential products that consumers buy regardless of the economy, making them staples in many long-term portfolios. This comparison looks at their financial health, growth prospects, and current risks to see which is a better buy.

Kraft Heinz produces household brands like Kraft Mac & Cheese, Heinz Ketchup, and Oscar Mayer. It sells through various channels, including e-commerce and large retailers. According to its latest filings, Walmart is its largest customer, representing approximately 21% of net sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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Coca-Cola Co. 76,90 -0,27% Coca-Cola Co.

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