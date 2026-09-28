Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.09.2026 15:15:01
Kraft Heinz vs. Coca-Cola: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?
Does the stability of a beverage king outweigh the turnaround potential of a food giant? Investors choosing between Kraft Heinz (NYSE:KHC) and Coca-Cola (NYSE:KO) must weigh valuation against consistent profitability.
Kraft Heinz focuses on packaged meals and condiments, while Coca-Cola dominates the global non-alcoholic beverage market. Both companies provide essential products that consumers buy regardless of the economy, making them staples in many long-term portfolios. This comparison looks at their financial health, growth prospects, and current risks to see which is a better buy.
Kraft Heinz produces household brands like Kraft Mac & Cheese, Heinz Ketchup, and Oscar Mayer. It sells through various channels, including e-commerce and large retailers. According to its latest filings, Walmart is its largest customer, representing approximately 21% of net sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|76,90
|-0,27%
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