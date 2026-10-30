PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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30.10.2026 21:30:01
Kraft Heinz vs. PepsiCo: Consumer Staples Stocks Don't Guarantee Steady Revenue Growth
Kraft Heinz Inc. (NYSE:KHC) generates its revenue by manufacturing and distributing a broad spectrum of grocery staples, including condiments, cheeses, prepared meals, and packaged beverages, to retail markets, wholesale providers, and institutional foodservice clients across various international markets.
It recently transitioned its primary corporate stock listing to the New York Stock Exchange, while also partnering with other consumer brands to launch several flavor collaborations and a new ready-to-eat soup collection.
PepsiCo (NASDAQ:PEP) earns its revenue through a global distribution network that actively supplies wholesale partners, convenience stores, grocery chains, and direct consumers with a broad catalog of snack foods, pantry staples, and branded beverage concentrates.
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Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 270,00
|0,74%
|PepsiCo Inc.
|122,96
|2,43%
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