PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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15.11.2026 13:30:02
Kraft Heinz vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
As consumer habits shift toward value and health, established giants Kraft Heinz (NYSE:KHC) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) are competing for both kitchen pantry dominance and a spot in your long-term portfolio.
Kraft Heinz focuses primarily on meal essentials and condiments, while PepsiCo balances a diverse empire of beverages and snacks. Investors often compare them to determine which company offers a better mix of defensive stability and valuation.
Kraft Heinz operates a diverse portfolio of brands among consumer staples stocks, focusing on condiments, cheese, and prepared meals. Its products reach consumers through retail and foodservice channels in approximately 40 countries. Walmart (NASDAQ:WMT) accounted for roughly 21% of net sales in 2025, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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