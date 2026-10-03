PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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03.10.2026 15:10:01
Kraft Heinz vs. PepsiCo: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?
As inflation continues to influence consumer behavior, investors often look toward established giants for stability. Deciding between Kraft Heinz (NYSE:KHC) and PepsiCo (NASDAQ:PEP) requires weighing a deep-value turnaround story against a global snacking powerhouse.
Kraft Heinz focuses on pantry staples and condiments, attempting to revitalize legacy brands. PepsiCo dominates both the soda aisle and the snack rack, owning recognizable brands like Quaker, Doritos, and Mountain Dew. They represent different paths for conservative portfolios looking for stability.
Kraft Heinz operates through eight product platforms, including Taste Elevation, Easy Ready Meals, and Substantial Snacking. The company primarily sells its branded foods to large retailers and foodservice distributors. Walmart accounted for approximately 21% of net sales in 2025. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business. The Board paused a previously announced plan to separate into two independent companies in February 2026.
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