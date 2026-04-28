Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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28.04.2026 20:11:00
Kraft Heinz Was a Rare Buffett Blunder. Now Berkshire's New Boss Looks Ready to Move On.
All investors make mistakes. Give Warren Buffett credit, though, because when he was running Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), on the rare occasions he made an investing gaffe, he was forthright about it afterward.Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) was one of the Oracle of Omaha's errors. In what was supposed to be a "dream partnership," Berkshire teamed up with Brazil's 3G Capital in 2013 to orchestrate the $55 billion merger of Kraft and Heinz, creating what was then one of the largest consumer staples companies in the world. That transaction made Buffett's conglomerate the largest shareholder in Kraft Heinz.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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