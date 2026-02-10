KRAFTON,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KRAFTON, hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 421,91 KRW gegenüber 10803,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 617,57 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 919,70 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2589,00 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 883,98 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 15500,86 KRW gegenüber 28593,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3 326,60 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte KRAFTON, einen Umsatz von 2 709,77 Milliarden KRW eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 18328,65 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3 291,54 Milliarden KRW taxiert.

