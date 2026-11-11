KRAFTON, legte Quartalsergebnis vor

KRAFTON, hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1396,02 KRW. Ein Jahr zuvor waren 8310,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KRAFTON, 971,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 870,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at