KRAFTON, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KRAFTON, hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 593,87 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 339,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 290,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 662,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at