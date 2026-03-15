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15.03.2026 05:00:48
Kraftstoffpreise wieder gestiegen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Tanken ist nach einer kurzen Entlastung zur Wochenmitte wieder teurer geworden. Superbenzin der Sorte E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Freitags 2,028 Euro pro Liter, das waren 1,2 Cent mehr als am Vortag, wie der ADAC mitteilt. Diesel verteuerte sich um 1,9 Cent auf 2,149 Euro pro Liter.
Hintergrund ist vor allem die Entwicklung am Ölmarkt. Die Nordseesorte Brent war zur Wochenmitte noch für rund 90 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) gehandelt worden, legte aber bereits am Donnerstag deutlich zu und schloss am Freitag bei rund 103 Dollar.
Auch die ersten Preise vom Samstagmorgen deuten eher nach oben. Die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für E10 als auch für Diesel lagen jeweils etwas mehr als einen Cent über dem Vergleichswert des Vortages./lig/DP/zb
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