kraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben erneut Soldatenleichen ausgetauscht. Kiew habe 1.000 Leichname erhalten, teilte der für Kriegsgefangene zuständige Stab in Kiew mit. Er dankte dabei ausdrücklich dem Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte den Austausch unter Berufung auf eigene Quellen. Demzufolge hat Moskau die sterblichen Überreste von 30 Soldaten erhalten.

Die Ukraine und Russland tauschen trotz andauernder Kampfhandlungen regelmäßig Leichen aus. Es ist bereits der 15. Austausch dieser Art allein in diesem Jahr. Die ukrainische Seite hat dabei über 15.000 Soldatenleichen zurückerhalten. Aufgrund des zwar langsamen aber beständigen russischen Vormarsches, bei dem die ukrainischen Streitkräfte ihre eigenen Gefallenen nicht immer bergen können, erhielt Moskau im Gegenzug nur ein Bruchteil der ukrainischen Leichenzahl.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen Russlands Invasion./ast/DP/mis