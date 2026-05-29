Krakchemia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Krakchemia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Krakchemia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,6 Millionen PLN im Vergleich zu 8,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at