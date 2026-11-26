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26.11.2026 06:31:29
Krakchemia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Krakchemia hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,33 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Krakchemia ein EPS von -0,300 PLN in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Krakchemia mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 84,12 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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