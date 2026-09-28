Kraken Robotics Is Down 57% From Its High. Is the Undersea Drone Maker a Hidden Gem?

Warfare is evolving, and so are the technologies in the defense spending supply chain. Drones, artificial intelligence (AI), and space are growing in importance, while legacy systems such as aircraft carriers lag.

Many investors look to the large defense contractors as the best bets for this evolving landscape. But there may be some hidden gems that could be better long-term winners in the stock market, such as Canada-based Kraken Robotics (OTC: KRKNF), which sells components for naval drones and other modern technologies that are seeing growing importance.

The stock is now down 57% from all-time highs, and may be a great stock to pick after completing a transformational merger. Here's why.

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