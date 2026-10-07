Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
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07.10.2026 19:00:00
Kraken Robotics Is Down 62%. Here's What a $5,000 Investment Could Be Worth if It Recovers to Its High.
Kraken Robotics (OTC: KRKNF) has evolved from a small components supplier into a marine technology company offering sub-sea hardware and underwater intelligence services, and growing demand in defense and national security could unlock a larger opportunity.
The stock climbed as high as $8.13 per share in March, but has since tumbled sharply. If you bought $5,000 worth of Kraken Robotics today and it recovered to its high, that investment would grow to roughly $13,327. The upside is compelling, but the stock's drastic 62% drawdown also highlights its volatility.
Here's what investors need to know before investing in Kraken Robotics stock.
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