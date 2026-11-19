Kraken Robotics Aktie
WKN DE: A2DYP6 / ISIN: CA50077N1024
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19.11.2026 19:23:02
Kraken Robotics Is Down More Than 50% From Its High While Undersea Drone Orders Double. Is It the Best Robotics Stock Nobody Owns?
Robots, drones, and artificial intelligence (AI) are hot investing themes right now. This is especially true for military contractors.
Some of these military stocks have begun to slip in 2026, exacerbated by the current AI turbulence and midterm elections in the United States, where Democrats in power may curb spending on defense/military projects.
One such stock is Kraken Robotics (TSXV:PNG). While it is not a direct drone builder, it is a key supplier for autonomous naval solutions and is growing quickly. The stock is now down nearly 70% from its highs and might just be the best way to play growth in military spending on AI. Here's why.
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