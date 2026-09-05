Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
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05.09.2026 18:02:00
Kraken Robotics Stock Is Down 55% -- Is September the Month to Buy the Dip?
Kraken Robotics (OTC: KRKNF) stock has been struggling lately. The company's share price hit a lifetime high of $8.13 per share in March, soon after it was announced that the marine technologies company was acquiring Covelya for 615 million Canadian dollars, but its stock has now lost more than half of its value since hitting that valuation peak.Valuation multiples for next-generation defense tech companies have generally come down in subsequent trading. Investors are concerned about the potential integration risks with the Covelya acquisition, and the company's recent second-quarter report showed relatively modest growth. As a result, Kraken stock is now trading down roughly 21% year-to-date and 55% from its 2026 high.Should investors be buying the stock in September?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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