Kraken Robotics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kraken Robotics hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 19,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at