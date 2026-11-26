Kraken Robotics hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kraken Robotics ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 226,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 102,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at