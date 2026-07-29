Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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29.07.2026 21:52:42
Kraken Valuation Takes Hit: Secondary Market Investors Mark Down Crypto Exchange Ahead of Public Debut
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