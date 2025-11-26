Krakowskie Centrum Inwestycyjne vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Krakowskie Centrum Inwestycyjne äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal hatte Krakowskie Centrum Inwestycyjne ebenfalls ein EPS von 0,020 PLN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Krakowskie Centrum Inwestycyjne mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 261,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at