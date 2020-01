Kramp-Karrenbauer verurteilt iranischen Militärschlag

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat den iranischen Vergeltungsschlag gegen zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak verurteilt und zur Deeskalation aufgerufen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte im ARD-Morgenmagazin, "dass wir diese Aggressionen auf das Schärfste zurückweisen und nochmals die Forderung bekräftigen, dass jetzt alles getan werden muss, um die Lage zu beruhigen".

Es müsse diplomatisch auch auf der europäischen Ebene nun darum gehen, eine weitere Spirale der Gewalt zu verhindern. Das Verteidigungsministerium stehe mit den USA "im engen Kontakt".

Kramp-Karrenbauer bekräftigte, dass bei dem Raketenangriff in Erbil keine deutschen Soldaten verletzt worden seien. "Wir haben vereinbart, dass alle Kräfte, die nicht benötigt werden, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden." Deswegen seien Soldaten bereits aus den Liegenschaften in Tadschi rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad abgezogen worden. Zudem gebe es Planungen "auch über eine mögliche Teilrückverlegung von Soldaten in Erbil". Allerdings sei auch der Kampf gegen den IS in den Hintergrund getreten, "was zusätzlich zu den Spannungen eine weitere Verschärfung der Sicherheitslage mit sich bringt".

In der Nacht zum Mittwoch waren nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen. Amerikanische Soldaten sind dabei offenbar nicht getötet worden. US-Präsident Donald Trump erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, die bisherigen Prüfungen hinsichtlich möglicher Opfer und Schäden deuteten darauf hin, dass "alles gut" sei. Für Mittag hat Trump eine Erklärung angekündigt. Der iranische Militärschlag war eine Reaktion auf die Tötung des Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenanschlag.

