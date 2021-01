Kramp-Karrenbauer: Zusammenhalt hat nach Parteitag oberste Priorität

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht den Zusammenhalt der Partei gerade bei einem knappen Ausgang der Vorsitzendenwahl in einer Woche als oberste Priorität. Wenige Wochen später werde in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt "und wir werden neben weiteren Landtags- und Kommunalwahlen im September eine herausfordernde Bundestagswahl zu bestehen haben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das wird nur gehen, wenn die CDU gemeinsam steht. Das wissen alle drei Kandidaten."

Auf dem Online-Parteitag in einer Woche bewerben sich nach einer knapp einjährigen Hängepartie wegen der Corona-Pandemie neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen für den Parteivorsitz. Es wird erwartet, dass keiner im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhält und es einen zweiten Wahlgang gibt. Der künftige CDU-Chef gilt neben dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder als möglicher Kanzlerkandidat der Unionsparteien.

Kramp-Karrenbauer sagte auf die Frage, ob wie nach ihrem eigenen knappen Sieg gegen Merz auf dem Hamburger Parteitag 2018 eine Spaltung der CDU drohe: "Es ist die besondere Verantwortung der Kandidaten, unabhängig vom Wahlausgang, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das nicht passiert."/bk/DP/mis