Kranke Boom-Wirtschaft: "Das Klima in Russland hat sich total geändert"

Landesweit gehen in Russland zuletzt Heizungsanlagen in die Knie, für viele Menschen werden selbst Eier zu teuer. Geht das Land in die Brüche? Moskau-Korrespondent Rainer Munz warnt vor voreiligen Schlüssen, denn die Wahrheit ist: Russland boomt- auf Kosten der eigenen Gesellschaft. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel