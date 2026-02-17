Kranti Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kranti Industries äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kranti Industries -1,130 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kranti Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 250,1 Millionen INR im Vergleich zu 182,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at