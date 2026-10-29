Kras dd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kras dd hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kras dd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 53,0 Millionen EUR im Vergleich zu 49,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at