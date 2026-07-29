Kras dd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kras dd lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Kras dd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kras dd 47,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at