Kras dd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kras dd präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54,7 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58,9 Millionen EUR ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,35 EUR, nach 5,81 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 194,31 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 187,42 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at