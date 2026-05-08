Kratos Defense Security Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kratos Defense Security Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 371,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kratos Defense Security Solutions 302,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at