Kratos Defense Security Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kratos Defense Security Solutions hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 458,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at