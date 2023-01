Krawalle von Bolsonaro-Anhängern: Lula will Hintermänner finden

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília hat Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva versprochen, diejenigen zu ermitteln und zu fassen, die hinter der Aktion stecken. "Im Namen der Verteidigung der Demokratie werden wir niemandem gegenüber autoritär sein, aber wir werden auch niemandem gegenüber lauwarm sein", sagte Lula nach einem Treffen mit mehr als 20 Gouverneuren in Brasília am Montag (Ortszeit) im brasilianischen Fernsehen. "Wir werden das untersuchen und die Leute finden, die es finanziert haben." Rund 1500 Bolsonaro-Unterstützer waren vorläufig festgenommen worden.

Im Fernsehen war auch zu sehen, wie Lula und Gouverneure am Abend vom Regierungssitz Palácio do Planalto zum Obersten Gerichtshof gingen. Am Sonntag hatten radikale Bolsonaro-Anhänger das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt gestürmt. Sie brachten kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle. Sie drangen in den Kongress, das oberste Gericht und den Regierungssitz ein, randalierten und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle. In Rio de Janeiro und Sao Paulo demonstrierten am Montag Tausende gegen die Aktion./mfa/DP/mis