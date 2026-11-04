KRBL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KRBL hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 11,31 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,52 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KRBL 17,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at