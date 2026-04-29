Kreate Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kreate Group stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im letzten Jahr hatte Kreate Group einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97,6 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at