Kreate Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kreate Group hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 94,6 Millionen EUR gegenüber 75,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,720 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,500 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,42 Prozent auf 315,20 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 275,47 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at