Kreate Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kreate Group hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kreate Group ein EPS von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 152,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kreate Group einen Umsatz von 73,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at