Kreate Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kreate Group hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kreate Group 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,5 Millionen EUR – ein Plus von 121,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kreate Group 94,7 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at