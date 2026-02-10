|
10.02.2026 06:31:29
Krebs Biochemicals Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Krebs Biochemicals Industries lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Krebs Biochemicals Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,590 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,57 Prozent auf 72,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 114,7 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
