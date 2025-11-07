Krebs Biochemicals Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Krebs Biochemicals Industries hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,85 INR gegenüber -2,670 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 41,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 67,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at