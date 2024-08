Kreditbanken A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kreditbanken A-S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 210,77 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kreditbanken A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 188,51 DKK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 101,5 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,5 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at