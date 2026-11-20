Kreditbanken A-S hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 182,60 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kreditbanken A-S ein EPS von 218,30 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,77 Prozent auf 96,1 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Kreditbanken A-S 98,8 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at