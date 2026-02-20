20.02.2026 06:31:28

Kreditbanken A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kreditbanken A-S stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 225,10 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 165,50 DKK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Kreditbanken A-S mit einem Umsatz von insgesamt 99,1 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,9 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 920,90 DKK gegenüber 827,90 DKK im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 398,82 Millionen DKK, gegenüber 415,17 Millionen DKK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

