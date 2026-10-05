Kreditkarte soll bei der Hamburger Hochbahn zum Ticket werden

HAMBURG (dpa-AFX) - Fahrgäste der Hamburger Hochbahn sollen in Zukunft Kreditkarten als Fahrscheine in Bussen und Bahnen nutzen können. "Wir wollen, dass unsere Fahrgäste perspektivisch wie in London mobil mit der Kreditkarte zahlen können", sagte Hochbahn-Finanzvorständin Merle Schmidt-Brunn in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ein solches System wird auch bei uns kommen, nur wird das noch dauern. Ich denke, das System wird bis 2030 bereit sein."

Schmidt-Brunn sagte, die Einführung der Nachweismöglichkeit solle dazu beitragen, Fahrgäste zu gewinnen. "Besonders diejenigen, die nicht jeden Tag die Hochbahn nutzen, sollen so angesprochen werden."

Hochbahn rechnet mit mehr Fahrgästen

Die Hochbahn hat im Geschäftsbericht 2025 festgehalten, die Fahrgastzahlen bis 2035 um 30 Prozent steigern zu wollen. Hochbahn-Vorstandssprecher Jens-Günter Lang nannte das Ziel auf Nachfrage "realistisch".

Der Netzausbau , das Einwohner- und Besucherwachstum sowie der autonome Busverkehr werden Lang zufolge zu steigenden Fahrgastzahlen führen. Außerdem sagte Lang: "Wir sehen, dass der Freizeitverkehr anwächst. Samstag ist in der Zunahme der Spitzentag."

"Autofahren in Hamburg ist nicht mehr wie in den 70er Jahren. Die Menschen stehen im Stau, finden keinen Parkplatz", sagte Schmidt-Brunn. "Das ermutigt die Menschen zum Umdenken, die U-Bahn oder den Bus zu nutzen."/lkm/DP/zb