Kreditna Banka Zagreb dd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kreditna Banka Zagreb dd lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Kreditna Banka Zagreb dd einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at