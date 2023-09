Kreditversicherer: Bau-Insolvenzen könnten um 15 bis 20 Prozent steigen

BERLIN (Dow Jones)--Die Insolvenzen im Baugewerbe könnten dieses Jahr nach Berechnungen des Kreditversicherers Atradius zwischen 15 und 20 Prozent zunehmen. "Die Baubranche wird noch einen langen Atem benötigen", sagte Deutschland-Direktor Frank Liebold. Die deutsche Baubranche stehe auf unsicherem Boden. Die hohen Zinsen und die deutlich gestiegenen Baupreise bremsten den Neubau von Wohn- und Gewerbeimmobilien aus. Die Stornierungen von Projekten häuften sich. "Eine Entspannung der Situation ist kurzfristig nicht erkennbar", betonte Liebold.

Diese Entwicklung bekämen auch die Projektentwickler immer stärker zu spüren. Ihre Liquidität sei zuletzt stark dahingeschmolzen, wie die Rückmeldungen der Atradius-Kunden zeigten. Die Nichtzahlungsmeldungen in der Baubranche seien in den ersten sieben Monaten 2023 bereits um rund 33 Prozent gestiegen. "Wir gehen davon aus, dass sich das Zahlungsrisiko in der Branche in den kommenden Monaten weiter erhöhen wird", prognostizierte Liebold. Noch lebten die Unternehmen häufig von den Auftragsbeständen, doch das könnte sich ab dem Herbst verschärfen. Dies werde insbesondere die kleineren Bauunternehmen treffen, die bei abrupten Auftragsrückgängen weniger resilient seien.

