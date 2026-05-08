Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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08.05.2026 19:56:52

Kreis der Zulieferer erweitert: Apple bandelt offenbar mit Intel an

Apple hat Probleme, die Nachfrage nach seinen Produkten zu befriedigen. Deswegen sieht sich der Konzern nach weiteren Lieferanten um - vor allem bei Chips. Die Wahl ist nun offenbar auf Intel gefallen. Und auch wenn Einzelheiten noch unklar sind, Anleger freuen sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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