Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
08.05.2026 19:56:52
Kreis der Zulieferer erweitert: Apple bandelt offenbar mit Intel an
Apple hat Probleme, die Nachfrage nach seinen Produkten zu befriedigen. Deswegen sieht sich der Konzern nach weiteren Lieferanten um - vor allem bei Chips. Die Wahl ist nun offenbar auf Intel gefallen. Und auch wenn Einzelheiten noch unklar sind, Anleger freuen sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
08.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.05.26