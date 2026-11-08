ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|
08.11.2026 17:58:38
Kreise: ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung des China-Geschäfts
ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) erwägt laut Kreisen die Ausgliederung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte. Ein geplanter Verkauf des Bereichs an die japanische SoftBank ist in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden.
Um das Geschäft zu "retten", würden Softbank und ABB derzeit verschiedene Optionen prüfen, darunter die Ausgliederung des chinesischen Teils, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der China-Teil könnte ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen mit anderer Eigentümerstruktur gegründet werden.
Softbank stehe vor allem hinter diesen Bemühungen, fügten die Informanten laut Bloomberg hinzu. Diese könnten scheitern, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Einigung führen würden.
ABB prüfe zudem weitere Optionen, darunter die Suche nach einem anderen Käufer für das gesamte Robotik-Geschäft, hieß es weiter. ABB und Softbank hätten gegenüber der Agentur eine Stellungnahme abgelehnt.
Der Schweizer Konzern hatte im Oktober 2025 vereinbart, die Sparte für einen Unternehmenswert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar an die Japaner zu verkaufen. Am vergangenen Donnerstag teilte ABB mit, die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe die Übernahme des Geschäfts untersagt.
Hintergrund sind laut der "Financial Times" unter anderem Sicherheitsbedenken Chinas: Die Behörden befürchteten demnach, dass Daten aus der Robotikproduktion ins Ausland gelangen und dort zum Training von KI-Modellen verwendet werden könnten. Dazu gehörten möglicherweise auch Modelle von OpenAI, an dem Softbank maßgeblich beteiligt ist./ys/AWP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Kreise: ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung des China-Geschäfts (dpa-AFX)
|
06.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.26
|SLI aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.