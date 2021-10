Kreise: Airbus mit September-Auslieferungen in Reichweite zum Jahresziel

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist Kreisen zufolge auf gutem Weg zu seinem Jahres-Auslieferungsziel. So hat der Dax (DAX 40)-Konzern im September etwa 40 Maschinen ausgeliefert, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Das reicht im dritten Quartal zu insgesamt etwa 127 Auslieferungen, im Juli hatten Airbus-Kunden 47 Jets in Empfang genommen, im August weitere 40. Insgesamt käme das Unternehmen damit nach neun Monaten auf 424 Auslieferungen. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Guillaume Faury rund 600 Stück an - im vierten Quartal wären also noch 176 Maschinen an die Kunden zu übergeben. Offizielle Auslieferungsdaten werde Airbus am Montag vorlegen, hieß es weiter./men/mis