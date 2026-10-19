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19.10.2026 18:34:38
Kreise: Berliner SPD für Koalitionsgespräche mit Linke und Grünen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner SPD will mit der Wahlsiegerin Linke und mit den Grünen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das entschied der Landesvorstand, wie die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen erfuhr. Die Grünen wollen am Abend bei einem kleinen Parteitag über den Beginn von Koalitionsgesprächen entscheiden./kr/DP/jha
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