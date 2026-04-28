Kreise: Bundesregierung will 'Zuckerabgabe' einführen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung plant die Einführung einer "Zuckerabgabe". Zur Konsolidierung des Haushalts sind daneben eine Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer sowie der Abbau von Finanzhilfen geplant, wie es aus Kreisen des Finanzministeriums hieß./hoe/DP/jha